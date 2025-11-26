С экс-главы Минсельхоза Карелии взыскали свыше 33,8 млн рублей

Владимира Лабинова осудили за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры Карелии о взыскании с бывшего министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова свыше 33,8 млн рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Лабинова в доход государства свыше 33,8 млн рублей. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры", - сказано в сообщении.

В феврале Лабинов за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки был приговорен к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 106,4 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности на 10 лет.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что дочери экс-министра заключили договоры участия в долевом строительстве семи объектов недвижимости в здании делового центра в Москве общей площадью 201,6 кв. м. Их стоимость составляла более 33,8 млн рублей. Анализ имущественного положения семьи Лабиновых показал, что доказательства приобретения недвижимости на законные доходы отсутствуют.