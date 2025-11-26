Bloomberg: Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов

Компания стала крупнейшим производителем впервые за 14 лет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple обогнала корейскую компанию Samsung по продажам смартфонов впервые за 14 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

Причиной роста продаж стал успешный запуск iPhone 17 и снижение торговой напряженности между США и КНР, заявили исследователи. Помимо этого, ослабление доллара привело к увеличению поставок смартфонов Apple в развивающихся странах.

Аналитики Counterpoint Research ожидают, что рост продаж iPhone достигнет 10% по сравнению с 4,6% у смартфонов Samsung. В 2026 году американская корпорация может укрепить свое лидерство за счет выхода бюджетной модели iPhone 17e.