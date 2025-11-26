В Карелии предложили установить ежемесячные пособия на продукты беременным

Регион входит в число субъектов со сложной демографической ситуацией

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 ноября. /ТАСС/. Ежемесячные пособия на продукты беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям предложили ввести в Карелии. Эту и другие инициативы выдвинули на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года на территории республики, сообщил Минсоц региона.

"Члены Координационного совета, в том числе председатель Карельского регионального отделения Союза женщин России Елена Малышева, внесли свои предложения по решению демографических задач, среди которых создание под председательством главы Республики Карелия экспертного Совета по вопросам демографии, установление выплаты премии врачам, отговорившим женщину от аборта, установление ежемесячного пособия на продукты беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям и создание центров репродуктивного здоровья на базе крупных предприятий различной формы собственности в Карелии", - сказано в сообщении.

По данным министерства, Карелия входит в число субъектов со сложной демографической ситуацией. В 2023 году была проведена оценка демографического потенциала региона, определены сдерживающие факторы, влияющие на развитие демографической ситуации и выявлены возможные точки роста.

"Основным вызовом развития общественно-политической жизни нашей республики и страны в целом сегодня является преломление острых демографических вызовов. Наша общая цель - поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества. В республике фиксируется неустойчивая динамика сводного показателя уровня рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости на 1 ноября 2025 года составил 1,488. Необходимо принятие дополнительных мер, которые без консолидации усилий переломить невозможно", - отметила заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В министерстве соцзащиты также рассказали о расширении мер поддержки семей с детьми. Так, в этом году в республике начала действовать единовременная денежная выплата для матерей-студенток за рождение ребенка, она составляет 100 тыс. рублей. За период с января по октябрь данную выплату получили 43 человека.

Кроме того, дополнительно расширены направления использования регионального материнского капитала. Теперь эти средства можно использовать не только на улучшение жилищных условий, но и на приобретение земельного участка, а также на получение образования детьми.