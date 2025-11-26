На строительство Ленского моста в Якутии предусмотрят 41,6 млрд рублей дотаций

Сооружение включили в нацпроект "Инфраструктура для жизни"

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Более 41 млрд рублей федеральных дотаций предусмотрят на строительство мостового перехода через реку Лену в Якутии за три года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В части развития транспортного комплекса отличительной особенностью является то, что сегодня в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, предусмотрено в трехлетнем периоде (на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. - прим. ТАСС) и отражено поступление федеральных дотаций на строительство Ленского моста в размере 41,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева.

По его словам, также на трехлетний период предусмотрено около 400 млн рублей на приобретение и обновление общественного транспорта для городов с населением свыше 50 тыс. человек. "Это позволит нам уже с федеральной поддержкой в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжить обновление общественного транспорта, - сказал Сивцев журналистам. - Национальный проект "Инфраструктура для жизни" продолжится как на региональных дорогах, так и городах и наших малых агломерациях - Алдан, Нерюнгри, Ленск, Мирный. В следующем году не менее 16 км дополнительно еще будет приведено в норматив по малым агломерациям".

По данным министра, также заложены средства на возобновление межмуниципальных перевозок на автобусах из Якутска в близлежащие районы республики. "Безусловно, субсидирование межулусных арктических авиарейсов и внутриулусных авиаперевозок также предусмотрено и будет продолжено с нового [2026] года", - заключил он.

О мосте

Основной этап строительства стартовал в октябре 2024 года, когда была устроена первая буронабивная свая на левом берегу.

Мост включен в нацпроект "Инфраструктура для жизни" и является ключевым объектом развития транспортной инфраструктуры республики и всей страны. Он позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем и свяжет федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.