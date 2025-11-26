В РФ через службы занятости в 2025 году нашли работу более 50% обратившихся инвалидов

Еще 317 тыс. инвалидов являются самозанятыми, отметил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 54 тыс. человек с ограниченными физическими возможностями обратились в службы занятости за последние девять месяцев, половине из них помогли найти работу, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин в рамках "Круглого стола" "Профессиональная адаптация и трудоустройство демобилизованных участников СВО" в Совете Федерации.

"В этом году за девять месяцев в органах службы занятости обратилось более 54 тыс. инвалидов. Из них 50,7% были трудоустроены при содействии служб занятости", - сказал он.

Платыгин добавил, что на данный момент 110 тыс. инвалидов трудоспособного возраста зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Еще 317 тыс. инвалидов являются самозанятыми.