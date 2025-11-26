Минфин дополнительно разместил ОФЗ выпуска 26254 на 3,254 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ дополнительно разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 года на сумму 3,254 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах министерства.

Средневзвешенная цена выпуска составила 92,4737% от номинала, средневзвешенная доходность - 14,73% годовых.

Ранее Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26254 на сумму 21,372 млрд рублей при спросе в 37,610 млрд рублей.