Матвиенко считает сбалансированным бюджет России на 2026-2028 годы

Ни в одной стране мира нет такого открытого и демократического обсуждения бюджета не только в министерствах и парламенте, но и в обществе, подчеркнула председатель Совфеда

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бюджет РФ на 2026 г. и плановый период 2027-2028 годы является сбалансированным и гарантирующим исполнение обязательств. Такое мнение выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

"Правительство, министерство финансов в трудной, сложной, непростой работе сделали бюджет сбалансированным, внятным и гарантирующим исполнение наших обязательств", - сказала Матвиенко.

Также она отметила, что ни в одной стране мира нет такого открытого и демократического обсуждения бюджета не только в министерствах и парламенте, но и в обществе.

Совфед в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Согласно закону, в том числе в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн рублей, в 2027 году - 9,050 трлн рублей, в 2028 году - 9,704 трлн рублей; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн рублей, в 2027 году - 33,859 трлн рублей, в 2028 году - 36,164 трлн рублей.