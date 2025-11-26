В Ленобласти турпоток достигнет 10 млн человек к 2028 году

Регион посетили 6,4 млн туристов за девять месяцев 2025 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Ленинградской области к 2028 году увеличится почти в 1,5 раза, до 10 млн человек в год. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС.

"По итогам девяти месяцев 2025 года территорию Ленобласти посетили 6,4 млн туристов. Мы фиксируем туристический поток именно в качестве поездок. Рассчитываем, что цифра будет расти, по крайней мере к 2028 году мы ожидаем, что поток туристов в Ленинградскую область превысит 10 млн человек. Это очень серьезная цифра, она ставит перед нами серьезные задачи", - сказал губернатор.

Турпоток в Ленинградскую область по итогам 2024 года составил порядка 7 млн человек. Рост туристического потока до 10 млн человек приблизит областные показатели по количеству туристов к данным по Санкт-Петербургу, который принял в 2024 году около 11 млн туристов.

Дрозденко отметил, что рост количества гостей потребует от региона создания дополнительных мощностей для размещения туристов, развития инфраструктуры. По его словам, уже подписано несколько инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве отелей в городах с большой туристической нагрузкой.

Для повышения туристической привлекательности региона планируется развивать тематические маршруты.

"Мы поддерживаем несколько маршрутов, которые для нас становятся знаковыми и туристически привлекательными. Это "Энергия Ладоги", "История и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", который уже является межрегиональным. Мы с нашими соседями начинаем разрабатывать новые маршруты по пушкинским местам и вокруг Онежского озера", - рассказал Дрозденко.

По его словам, еще не до конца раскрыт потенциал Ленинградской области по активному, природному туризму и не перераспределены потоки между районами.