"Гранд сервис экспресс" возобновил продажу билетов на поезда "Таврия" в Крым

Пауза была связана с корректировкой расписания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" возобновила ранее приостановленную продажу билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре.

"Возобновлена ранее приостановленная продажа билетов на поезда "Таврия" крымского направления. Продажа открыта на все поезда, кроме: №195/196 Москва - Симферополь отправлением из Москвы с 15.02.26 по 21.03.26; №316/315 Симферополь - Адлер отправлением из Симферополя и Адлера с 15.02.26 по 22.03.26", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продажа билетов на эти поезда откроется в ближайшее время.

Поезд "Таврия" следует через Ростов-на-Дону в Симферополь, железнодорожное сообщение с Крымом сохраняет свою актуальность, несмотря на развитие альтернативных транспортных маршрутов. Аэропорты Крыма, включая Симферополь, остаются закрытыми с 2022 года, что делает железную дорогу основным способом добраться на полуостров без пересадок. Туристы могут пользоваться гибридными маршрутами (перелет + автобус/поезд), но они требуют времени и сложнее в организации.