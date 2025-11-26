Эксперт Медведев: интерес россиян к овсяному печенью сохраняется

Генеральный директор компании "Любимый край" также отметил, что одной из тенденций рынка является рост сегмента вафель

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Овсяное печенье остается востребованным в России, несмотря на снижение кондитерского рынка, сообщил генеральный директор Алексей Медведев компании "Любимый край".

"В этом году произошло снижение кондитерского рынка, в частности, печенья, на 10-12%. Но наша основная линия работает на 120% от проектной мощности. Овсяное печенье - это все-таки традиционный продукт. Он востребован в основном у людей старшего возраста. Овсяное печенье с советского времени было побочным продуктом на всех хлебных производствах. И был момент, что кроме овсяного печенья в магазинах ничего не было", - рассказал он.

По его словам, одной из тенденций рынка является рост сегмента вафель. Предприятие запустило новую линию, которая может производить 100 тонн вафель в месяц.

"Мы не можем идти против тенденции развития рынка", - отметил Медведев.

Предприятие производит 2 тыс. тонн печенья в месяц. До конца года общий объем производства составит более 23 тыс. тонн. До 2028 года планируется увеличить объемы производства в 1,5 раза.

"По объему производства мы остались на уровне прошлого года. Это связано с разными конъюнктурными соображениями, покупательской способностью, выходом конкурентов и другими факторами", - отметил он.

АО "Кондитерское объединение "Любимый край" создано в 1999 году. Предприятие является крупнейшим предприятием на северо-западе России по производству печенья и пряников. Компания входит в сформированный правительством Ленинградской области перечень системообразующих предприятий региона.