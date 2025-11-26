Омская область перевыполнила план по ремонту дорог на 20%

В регионе отремонтировали 180 км трасс

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области отремонтировали в 2025 году около 180 км дорог, перевыполнив план на 20%, сообщил в эфире ГТРК "Иртыш" губернатор Виталий Хоценко. В 2024 году было отремонтировано около 110 км автотрасс.

"Что касается дорог, то в этом году мы неплохо поработали. Мы отремонтировали почти на 20% больше запланированного за счет экономии, за счет того, что в середине года было принято решение по увеличению акцизов, что влияет на увеличение средств в дорожном фонде. Мы добавляли средства и принимали решение по ремонту дополнительных участков дорог. Всего обновили 180 км дорог", - сказал Хоценко.

Среди ключевых объектов губернатор назвал участки дороги Тобольск - Тара - Томск, трассу Омск - Одесское - граница Казахстана, шоссе Крутинка - Называевск, Омск - Русская Поляна и другие. "Это также дороги, пострадавшие от паводка в Усть-Ишимском районе, которые не видели ремонта десятилетиями", - отметил глава региона.

По данным омского Минтранса, в 2024 году в Омской области было отремонтировано 82,9 км дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и 19 дорог протяженностью 30,2 км в 13 муниципалитетах.