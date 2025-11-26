Российский рынок акций закрылся снижением основных биржевых индексов

Курс юаня снизился до 11,07 рубля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,65%, до 2 668,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,19%, до 1 069,54 пункта. Курс юаня снизился на 3,3 коп., до 11,07 рубля.

"Индекс Мосбиржи в середине недели торговался в небольшом минусе над промежуточной поддержкой 2 650 пунктов. Переговорный процесс по Украине продвигается, но сигналы сторон остаются противоречивыми. На будущую неделю анонсирован визит в России Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, и его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Инвесторы не теряют надежд на геополитический прорыв, но переходят к выжидательной позиции", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

По его мнению, давление на сентимент также оказывает неблагоприятное сочетание крепкого рубля и дешевеющей нефти.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Транснефти" (+1,2%), скорее всего, в связи с ожидаемым ростом тарифов госкорпорации на прокачку нефти с 1 января 2026 году", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-4,2%), возможно, после комментариев российских официальных лиц о том, что возвращения к "зерновой сделке" России с Украиной можно в ближайшее время не ожидать.

Прогноз на 27 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 ноября - 2 600 - 2 720 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет движение в рамках 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 78-80 рублей, 89,5-92 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.