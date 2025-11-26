Губернатор Ямала назвал необходимым развитие шельфовых месторождений в Арктике

Ямальские месторождения могут стать ответом на мировое потребление энергии, подчеркнул Дмитрий Артюхов

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Технологии, связанные с разработкой новых ямальских месторождений, в том числе шельфовых, смогут стать ответом на мировое потребление энергии. Однако таких технологий в регионе пока нет, такое мнение высказал в рамках пленарного заседания Конгресса молодых ученых губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Мы потихонечку подходим к моменту, когда классические месторождения заканчиваются. А умеем мы работать на шельфе? - Не умеем. На теплых-то морях не умеем, что уж говорить о такой толще льда, и огромные особенности климатических работ, но мы туда должны прийти. Сегодня уже говорилось про мировое потребление энергии, про конкуренцию за это, и именно Арктика даст такой системный ответ, где же ее брать, но технологий пока нет - это все надо сделать и исследования надо усиливать", - сказал он.

