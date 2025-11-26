На Ямале зарплаты в научной сфере превысили средний уровень дохода

Для привлечения молодых специалистов в регионе действуют центры практики для студентов и магистрантов

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Размер зарплаты трудящихся в научной сфере Ямало-Ненецкого автономного округа достигает 350 тыс. рублей, это выше среднего уровня дохода по региону. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках пленарного заседания Конгресса молодых ученых.

"У нас средняя зарплата в сфере науки 350 тыс. - <…> 200% от средней по Ямалу, которая высокая из-за нефтегазового сектора", - сказал он.

Для привлечения молодых специалистов в регионе уже действуют центры практики для студентов и магистрантов. Также Артюхов отметил, что Ямал полностью компенсирует проживание и дорогу - до 200 тыс. рублей, позволяя проводить исследования на территории региона. Также в округе предоставляются гранты для кандидатских и докторских работ, направленных на прикладные исследования, связанные с развитием региона.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России проходит 26-28 ноября на федеральной территории "Сириус". Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО "Национальные приоритеты" (оператор Десятилетия науки и технологий в России), Фонд Росконгресс.

