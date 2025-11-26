Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует рост

По состоянию на 19:47 мск стоимость золота торговалось на уровне $4 202,4 за тройскую унцию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 0,6% до 3,43%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:40 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 460 за тройскую унцию (+1,79%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 1,1%, до $1 583,3 за тройскую унцию. В то же время стоимость золота с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 200 за тройскую унцию (+0,54%), а фьючерс на серебро находился на уровне $53,325 за тройскую унцию (+3,28%).

По состоянию на 19:47 мск стоимость золота ускорила рост, оно торговалось на уровне $4 202,4 за тройскую унцию (+0,6%), цена на серебро также ускорила подъем до $53,4 за тройскую унцию (+3,43%). В то же время фьючерс на палладий рос до $1 460,5 за тройскую унцию (+1,83%), а фьючерс на платину - до $1 582,2 за тройскую унцию (+1,03%).