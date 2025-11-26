В Архангельской области запланировали бюджет с ростом доходов

В приоритете остались сохранение соцгарантий для жителей региона, повышение оплаты труда бюджетных работников, участие в нацпроектах

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Архангельской области на 2026 год принят в первом чтении, сообщается на сайте парламента региона. В соответствии с документом доходы составляют 153,6 млрд рублей, что примерно на 19,6 млрд больше, чем было предусмотрено при в первом чтении бюджета региона на 2025 год.

Согласно законопроекту, расходы региона на 2026 год запланированы в размере 158,3 млрд рублей. При первом чтении законопроекта о бюджете на 2025 год доходы области были запланированы в размере 134 млрд рублей, расходы - в 149,5 млрд.

"Как сообщила и.о. министра финансов Архангельской области Татьяна Суровцева, доходы бюджета запланированы в размере 153 млрд 673 млн рублей, а расходы - 158 млрд 308 млн рублей. Бюджет сформирован по программному принципу: 25 государственных программ региона охватывают 95% расходов бюджета", - сказано в сообщении.

По словам председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой, главные приоритеты бюджета 2026 года остаются неизменными - это сохранение всех социальных гарантий для жителей региона, повышение оплаты труда бюджетных работников, участие в национальных проектах.

Так, на меры социальной поддержки ветеранов труда предусмотрено 4,7 млрд рублей. На государственную поддержку многодетных семей выделено 1,9 млрд. Кроме того, финансирование социальной поддержки участников СВО и членов их семей составит 2,8 млрд. На развитие здравоохранения запланировано почти 25 млрд рублей, из них 5 млрд направят на обеспечение деятельности 54 медицинских организаций.

Во втором чтении проект областного бюджета рассмотрят на сессии, которая состоится 17 декабря.