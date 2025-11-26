Представитель Японии Тошиюки Онума избран президентом совета ICAO

Он вступит в должность 1 января

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Представитель Японии Тошиюки Онума избран президентом совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

Онума избран главой руководящего органа ICAO на трехлетний срок с возможностью переизбрания. Он вступит в должность 1 января 2026 года и сменит на этом посту Сальваторе Шаккитано, который занимает должность президента совета ICAO на протяжении последних шести лет.

Постоянным представителем Японии при ICAO Онума был назначен в январе текущего года. Генеральным секретарем ICAO является колумбиец Хуан Карлос Салазар.

ICAO была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире и является специализированным учреждением ООН со штаб-квартирой в канадском Монреале. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. В организации состоят более 190 государств, в том числе Россия.