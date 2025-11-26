Никитин: РЖД могут стать проектировщиком дороги Бишкек - Чолпон-Ата в Киргизии

Министр транспорта РФ отметил, что российский оператор мог бы поучаствовать в строительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. РЖД могут принять участие в качестве проектировщика и потенциального подрядчика в проекте строительства дороги, предназначенной для пассажирских перевозок из Бишкека до Чолпон-Аты в Киргизии. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, российский оператор мог бы поучаствовать в строительстве дороги из Бишкека до Чолпон-Аты - курортного города на озере Иссык-Куль в Киргизии. "То есть это дорога для пассажирских перевозок. Здесь РЖД могут поучаствовать как проектировщик и, наверное, как подрядчик", - отметил Никитин в комментарии телеканалу "Россия-1".