В Омской области урожайность зерновых культур выросла более чем на 15%

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что, хотя уборочная кампания еще не завершена, уже собрано 4 млн 70 тыс. тонн зерна, что почти на 50 тыс. тонн больше показателя 2024 года

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Аграрии Омской области несмотря на сложные погодные условия добились в 2025 году урожайности зерновых культур в 23,5 центнера с га, сообщил в эфире ГТРК "Иртыш" губернатор Виталий Хоценко. Это на 15% больше показателя 2024 года.

"По предварительным данным, у нас урожайность зерновых составила 23,5 центнера с га. Это рекордная урожайность вообще за всю столетнюю историю наблюдения. Тоже самое происходит с масличными культурами, там тоже историческая цифра", - рассказал Хоценко. В 2024 году урожайность зерновых культур составила 20,1 центнера с га.

Глава региона отметил, что, хотя уборочная кампания еще не завершена, уже собрано 4 млн 70 тыс. тонн зерна, что почти на 50 тыс. тонн больше показателя 2024 года, когда был поставлен рекорд за последние 15 лет. Как уточнил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа, с 1913 года в регионе более 4 млн тонн собирали всего пять раз. "Нынешний результат уже третий в истории по объему", - рассказал Дрофа.

По словам Хоценко, собрать рекордный урожай за всю историю наблюдений омским аграриям помешала погода. В регионе дважды вводился режим ЧС - летом из-за переувлажнения почвы и осенью из-за ранних снегопадов, которые помешали уборке урожая. Глава региона добавил, что в Омской области из 2,9 млн га посевов застраховано более 1 млн га. Введение режимов ЧС позволит фермерам получить страховые выплаты.