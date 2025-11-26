Ярославская область вошла в пятерку лидеров по росту индекса производства сельхозпродукции

За первое полугодие он превысил 7%

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Ярославская область заняла место в пятерке регионов-лидеров по приросту индекса производства сельскохозяйственной продукции по данным рейтингового агентства "Эксперт РА". За первое полугодие индекс превысил 7%, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", Ярославская область вошла в пятерку регионов-лидеров по приросту индекса производства сельхозпродукции. За первое полугодие он превысил 7% - это один из лучших результатов в стране. <…> В этом году на развитие отрасли мы направили более 1 млрд рублей. <…> В 2026 году на эти цели предусмотрено свыше 750 млн рублей", - сказал он.

Евраев добавил, что в 2025 году в оборот введено 3 тыс. га ранее не используемых сельхозземель. Работа ведется при государственной поддержке, в планах 2026 года - ввести в оборот 10 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

"Уборочная кампания в регионе завершилась с хорошими показателями. Аграрии собрали свыше 112 тысяч тонн зерна, что на 29,3% больше показателя прошлого года. Валовой сбор картофеля достиг 86,6 тысячи тонн, овощей открытого грунта - 25 тысяч тонн. Отмечен рост показателей по масличным культурам: собрано 12 тысяч тонн рапса, что на 10% выше результата 2024 года. Завершена уборка льна-долгунца - валовой сбор льноволокна увеличился на 15% и достиг 1 тысячи тонн", - отметил губернатор.

С начала года в рамках проекта "Агроагрегатор" отгружено более 6 тыс. тонн овощей, отметил глава региона. На территории региона реализуются 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей, что позволит создать 700 новых рабочих мест. Также продолжается обновление парка сельскохозяйственной техники. В 2025 году с использованием механизмов областного лизинга поставлено 82 единицы на сумму 580 млн рублей.