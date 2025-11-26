АКОРТ: в Россию в 2025 году начали ввозить мандарины из Аргентины и Пакистана

Наибольшая доля поставок приходится на Китай и Турцию, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мандарины из Аргентины и Пакистана начали ввозить в Россию в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Сейчас в магазинах представлены мандарины из Китая, Турции, Абхазии, Марокко, Египта, ЮАР, Израиля, Ирана, а также Аргентины и Пакистана", - сказал он.

По словам эксперта, в 2025 году наибольшая доля поставок приходится на мандарины из Китая и Турции - в среднем они занимают примерно по 25% от общего ассортимента мандаринов, соответственно. В топ-5 крупнейших поставщиков мандаринов в сетевые магазины также входят Марокко и ЮАР с примерно одинаковой долей в 14%, а также Абхазия - 11%. Оставшаяся доля приходится на поставщиков из Египта, Израиля, а также Иран, Пакистан и Аргентину.

В России в силу климатических условий мандарины растут в небольшом количестве. Так, на отечественные фрукты в предновогодний период приходится около 1% мандаринов, основной ассортимент традиционно формируется за счет импортных поставок, отметил Богданов.