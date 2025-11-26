МВФ: Украину в 2026-2029 годы ждет дефицит финансирования в $136,5 млрд

Бюджет страны уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские власти в следующие четыре года столкнутся с дефицитом финансирования в размере $136,5 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Международным валютным фондом (МВФ).

В нем приводятся слова руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, который 17-21 ноября проводил встречи с украинскими властями по вопросам, касающимся новой программы финансирования для Киева. "Согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования (с учетом имеющихся финансовых обязательств) в размере около $63 млрд", - отметил Грей, давая оценку экономической ситуации на Украине.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко обратилась в фонд с инициативой разработать новую программу. Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.