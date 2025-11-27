В ГД рассказали, как изменятся пенсии для ветеранов силовых ведомств в 2026 году

Речь не идет о большом росте размера пенсий, но прибавка будет, отметил депутат Алексей Говырин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый порядок расчета пенсий для ветеранов силовых ведомств вступит в силу в 2026 году: речь не идет о большом росте размера пенсий, но прибавка, безусловно, будет. Кроме того, новый порядок расчета защищает пенсии от их возможного снижения в силу изменения показателей, заложенных в пенсионную формулу. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"В будущем, 2026 году вступит в силу закон, который закрепляет для 2026 года новый порядок расчета пенсий для бывших военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, пожарных и приставов. В сообщениях часто звучит мысль о повышении, и это вызывает ожидание, что с января появится резкий рост выплат. На практике формула устроена иначе: размер пенсии считается как доля от денежного довольствия, и этот показатель долгое время меняли постепенно", - указал он.

Уровень 93,59% от денежного довольствия уже вводится с начала 2025 года, а решение на 2026 год просто удерживает эту планку, добавил Говырин. "Сам по себе будущий год не дает нового скачка, зато сохраняет расчет на достигнутом уровне и защищает его от снижения. Дополнительный рост будет зависеть от индексации денежного довольствия, так как любые изменения окладов отражаются на пенсионных начислениях. В итоге для большинства "силовых" пенсионеров прибавка придет не из-за смены коэффициента, а из-за обновления размеров довольствия в течение года", - подчеркнул депутат.

Совфед 26 ноября одобрил закон об установлении с 1 января 2026 года размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военных и ряда других категорий граждан, на уровне 93,59%.

Базой для начисления пенсии ряда категорий граждан выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки, при этом пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части, в зависимости от выслуги лет. При минимальной выслуге в 20 лет берется 50%, за каждый последующий год добавляется еще по 3%, но не более 85%. После этого применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году также составляет 93,59%.