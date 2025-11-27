Миронов предложил распространять семейную ипотеку на вторичку по всей стране

Такое решение вынудит застройщиков снижать цены, считает председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает распространить на территории всей РФ возможность брать семейную ипотеку на вторичное жилье.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что распространение программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на вторичный рынок жилья планируется на начало 2026 года.

"Семейную ипотеку частично расширили на "вторичку". Теперь на очереди дальневосточная программа. Думаю, что нужно идти дальше, распространять ипотеку для семей с детьми на вторичное жилье - без ограничений, по всей стране", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, вторичное жилье доступнее, не требует ремонта и удобнее для семей с детьми. Он отметил, что такое решение вынудит застройщиков снижать цены.

Кроме того, Миронов напомнил, что партия предлагает внедрить альтернативы ипотеке - стройсберкассы и программу социальной аренды жилья. "Они нужны нашим гражданам: чем больше у людей возможностей приобрести жилье, тем доступнее оно будет, и тем лучше будут условия и по ипотеке", - добавил парламентарий.