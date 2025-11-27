НБКИ: объем выданных автокредитов за год сократился на 37,6%

Самую серьезную динамику продемонстрировали Ростовская, Челябинская и Московская области, а также Москва и Санкт-Петербург

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Объем выданных автокредитов в январе - октябре 2025 года сократился на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За этот период было выдано автокредитов на сумму 1 228,1 млрд руб. (в 2024 г. - 1 969 млрд), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, среди регионов РФ наибольший объем выданных автокредитов в январе - октябре 2025 года был отмечен в Москве (113,5 млрд руб.), Московской области (99,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (68,5 млрд руб.), Татарстане (60,8 млрд руб.) и Краснодарском крае (60,4 млрд руб.).

Среди 15 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе - октябре этого года самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Ростовская (-45%) и Московская (-42,9%) области, Москва (-41,9%), Челябинская область (-41,7%) и Санкт-Петербург (-41,3%).

"Падение выдачи автокредитов в январе - октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Таким образом, в настоящее время аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует растущая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автокредиты. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.