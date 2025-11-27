В 2025 году россияне сняли в пять раз больше наличных по сравнению с 2024 годом

По данным ЦБ, граждане РФ сняли 659 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россияне за III квартал 2025 года сняли 659 млрд рублей наличных, что в пять раз превысило показатели III квартала 2024 года, следует из данных ЦБ РФ.

По данным Банка России, в 2024 году россияне сняли 137,4 млрд рублей наличных.

Согласно показателям ЦБ, темпы прироста объема наличных в обращении также увеличились почти в пять раз по сравнению с 2024 годом и составили 3,7% (0,8% - в 2024 году).