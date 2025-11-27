В СФ предложили разработать модельный закон СНГ для стимулирования развития ИИ

Заместитель председателя Совфеда Артем Шейкин отметил, что современные технологии искусственного интеллекта требуют гибкого и проактивного регулирования

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодатели предложили создать проект модельного закона стран СНГ, направленный на развитие технологий ИИ внутри стран СНГ. Как рассказал ТАСС заместитель председателя Совфеда по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции "Искусственный интеллект".

Разработка такого закона - это "важный шаг к формированию единого подхода к развитию ИИ на пространстве СНГ", объяснил сенатор, комментируя документ. "Наша задача - создать нормативную основу, которая не будет ограничивать инновации, а, наоборот, обеспечит условия для ускоренного технологического роста, кооперации между странами и развития совместных проектов", - сказал он.

В решении секции отмечается, что в мире существует запрос на международную гармонизацию стандартов в сфере ИИ, поскольку для компаний важно избегать затрат на адаптацию под разные правила. "Ведущими площадками для международной стандартизации в сфере ИИ являются Международный союз электросвязи и Международная организация по стандартизации", - сказано в документе.

Для РФ, как сказано в решении, важно сформировать собственные уникальные подходы к регулированию технологий ИИ и внешнеполитическую повестку в сфере ИИ, направленные на стимулирование развития технологий, а также обеспечение лидерства России в данной сфере на площадках ООН, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС.

Участники секции рекомендовали постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, Минцифры, совместно с Альянсом в сфере ИИ, разработать проект модельного закона СНГ, "направленный на содействие и стимулирование развития технологий искусственного интеллекта на пространстве СНГ".

Современные ИИ-технологии, как подчеркнул Шейкин, требуют гибкого и проактивного регулирования, поэтому важно учесть интересы разработчиков, бизнес-сообщества и научных организаций, чтобы итоговый документ стал инструментом поддержки отрасли, а не барьером. "Согласованная позиция стран СНГ позволит усилить конкурентоспособность российских технологий и сформировать собственную школу регулирования, основанную на практической пользе для экономики и общества", - заключил парламентарий.