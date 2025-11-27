Роскачество обнаружило фальсификацию в половине проверенного оливкового масла

Среди брендов с признаками фальсификации пять были позиционированы как масло высшего сорта Extra Virgin, сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскачество выявило признаки фальсификации в 7 торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости. 7 из 15 образцов имеют признаки фальсификации", - говорится в сообщении.

Среди брендов с признаками фальсификации пять были позиционированы как масло высшего сорта Extra Virgin - ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Другие две торговые марки заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

При этом эксперты подтвердили качество и чистоту торговых марок Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Как отметили в Роскачестве, недобросовестные производители легализуют фальсификат, указывают на бутылке "Оливковое масло", но при таможенном декларировании используют код ТН ВЭД ЕАЭС для смесей растительных масел, что формально разрешает наличие других жиров. По итогу исследования Роскачество продолжит мониторинг данной категории, пока производители не начнут исправлять нарушения, подчеркнули в организации.

Реакция производителей и торговых сетей

Как сообщили в Роскачестве, производитель ООО "Гимея" (торговые марки Olive Tree, Columb) инициировал и полностью провел корректирующие мероприятия для устранения выявленных в ходе испытаний несоответствий. Производитель ООО "Агролива" (торговые марки Agrolive, Feudo Verde) также принял меры по проведению корректирующих действий по устранению выявленных нарушений, а также направил запрос изготовителю и усилил входной контроль продукции. Производитель ООО "Дары природы" (торговая марка Nygellaoil) приняло решение по прекращению реализации партии продукции.

Служба качества торговой сети "Лента" инициировала проверку партии и снятие ее с реализации. Также служба качества усилит контроль за качеством и безопасностью продукции поставщиков с целью предотвращения подобных случаев. Торговая сеть "Магнолия" сняла с продажи продукцию торговой марки "Nygellaoil", добавили в Роскачестве.