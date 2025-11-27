"Ведомости": Григоренко поручил внедрить ИИ в работу ведомств

Вице-премьер отметил, что искусственный интеллект позволяет оценить исполнение мероприятий по их реализации и дать прогнозы по результатам работы

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работу ведомств. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на перечень поручений вице-премьера по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске.

По данным издания, по поручению Григоренко органы власти должны были направить предложения по цифровизации до 19 ноября в Аналитический центр при правительстве, после чего 1 декабря данные будут предоставлены правительству РФ, Минцифры и Минэкономразвития. Так, согласно документу, до 25 декабря Минцифры должно провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 год.

Как пояснил вице-премьер, ИИ позволяет оценить исполнение мероприятий по их реализации и дать прогнозы по результатам работы. Кроме того, ИИ можно использовать при проверке орфографии, формировании предварительных протоколов, маркировке документов и их направлении исполнителям.