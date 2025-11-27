"О’Кей": в РФ продажи безалкогольного вина выросли более чем на 50% в 2025 году

Россияне также чаще проявляли интерес к безалкогольному пиву, говорится в исследовании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на безалкогольное вино в 2025 году вырос более чем на 50%. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’Кей" (текст есть у ТАСС).

"Самой быстрорастущей товарной категорией в 2025 году стало безалкогольное вино - его продажи с прошлого года увеличились на 53,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне чаще проявляли интерес к безалкогольному пиву: в январе - октябре 2025 года его покупали на 21,1% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее следуют товары для интерьера (+20,8%) и кондитерские изделия (+18,1%), а замыкает список популярных товаров категория здорового и спортивного питания (+16,3%).

В онлайн-сегменте значительный рост спроса зафиксирован на детские товары. Так, за первые десять месяцев 2025 года покупки одежды через интернет выросли в два раза, а обуви - более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, поделились эксперты.

Среди отдельных товаров аналитики также выявили неочевидного лидера. Так, в 2025 году продажи очищенных семян тыквы выросли в 7 раз по сравнению с прошлым годом. По мнению аналитиков, это объясняется популярностью суперфудов - продуктов с повышенной пищевой ценностью. Существенный рост показали также охлажденная радужная форель (+78,1%) и ароматизированный молотый кофе (+62,4%), говорится в исследовании.

При этом россияне стали совершать меньше покупок в непродовольственных категориях. Реже всего в текущем году россияне покупали текстиль - его продажи снизились на 26% год к году. Схожую динамику продемонстрировала бытовая техника, где объемы реализации уменьшились на 23%. Также упал спрос на товары для новорожденных: продажи снизились на 20%, сказано в тексте.

По данным аналитиков, динамика спроса в 2025 году менялась в соответствии с сезонными трендами. Первый пик покупательской активности в виду подготовки к гендерным праздникам пришелся на март (+10% к январскому объему продаж). Следующий подъем спроса произошел в августе (+ 5-7% к июню и июлю), что было обусловлено скорым наступлением учебного года. В то же время в июне и июле продажи упали на 5-10% относительно начала года - эксперты связывают это с сезоном отпусков.

Об исследовании

Аналитики "О’Кей" проанализировали оборот основных товарных категорий и отдельных товаров в основных товарных категориях за январь - октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.