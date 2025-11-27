Бюджет Алтайского края на 2026 год приняли с дефицитом в 6,8%

Общий объем доходов краевого бюджета составит 204 млрд 845 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Алтайского края на 2026 год составит около 14 млрд рублей или 6,8% от доходной части. Соответствующее решение приняли депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания большинством голосов, рассматривая закон о бюджете на 2026 год во втором и окончательном чтении.

"Общий объем доходов краевого бюджета <…> составит 204 млрд 845 млн рублей, что на 14% выше первоначального бюджета 2025 года. <…> Расходы составят 218,8 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства на 2026 год и составит 13 млрд 967 млн рублей", - сообщил министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

Таким образом, дефицит краевого бюджета на 2026 год составит 6,8% от доходов. Поддержали такой бюджет 48 депутатов, воздержались от голосования 14.

Основу доходов краевого бюджета составляют налоговые и неналоговые поступления - 133,2 млрд рублей, формируемые за счет трех ключевых источников: НДФЛ, налога на прибыль организаций и акцизов. Значительную часть доходов - 71,6 млрд рублей - составят безвозмездные поступления, включая дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты, а также средства от корпорации "Фонд развития территорий".

Порядка 150,5 млрд рублей направят на социальную сферу. В ходе доработки ко второму чтению был увеличен дорожный фонд - до 29,3 млрд рублей. Также выделены ассигнования на общественный транспорт, социальное обеспечение, материальную помощь гражданам, обновление транспорта, правоохранительную деятельность, финансовую помощь муниципалитетам, ЖКХ, спорт и образование. Общий объем финансовой поддержки местным бюджетам достигнет 69 млрд рублей.