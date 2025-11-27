"Известия": иностранное шифрование смогут применять на сетях 5G в России

Шифры должны быть одобрены международными операторскими организациями, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минцифры разрешает использование иностранного шифрования на сетевом оборудовании 5G в РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подготовленный ведомством проект требований к оборудованию.

Согласно документу, на сетевом оборудовании 5G будет разрешено применение иностранных шифрований, одобренных международными операторскими организациями. Среди шифров, которые смогут использовать операторы и производители, указаны российский "Кузнечик", а также Snow (Швеция), AES (США), ZUC (Китай).

"Российская криптография может быть реализована только в отечественном оборудовании. Однако достаточного количества российских смартфонов и базовых станций 5G пока нет. Поэтому запланированный на 2026 год запуск сетей 5G в РФ невозможен без использования зарубежного оборудования с применением, соответственно, иностранных криптоалгоритмов. С 2028 года на сетях 5G планируется размещать только отечественные базовые станции. Поэтому российская криптозащита в дальнейшем должна стать приоритетной", - пояснили газете в Минцифры.

Поручение проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи для запуска 5G в июне 2025 года дал премьер-министр Михаил Мишустин.