В НИЦ им. Жуковского отмечают интерес авиакомпаний к сверхзвуковым самолетам РФ

Парк таких авиалайнеров может составить десятки единиц, сообщили в институте

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. У авиаперевозчиков есть интерес к эксплуатации российских сверхзвуковых гражданских самолетов, парк таких самолетов может составить десятки единиц. Об этом сообщили ТАСС в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского".

"Интерес к такому самолету, безусловно, есть. По результатам проведенных исследований можно говорить о парке в несколько десятков СГС (сверхзвуковым гражданским самолетам) для выполнения коммерческих рейсов на внутрироссийских авиалиниях, а также использования СГС в сегментах бизнес- и специальной авиации", - говорится в сообщении.

Как отметили в институте, аналогичные тренды наблюдаются и за рубежом. "Планируется, что основной пассажиропоток будет формироваться из пассажиров, летающих в настоящее время на дозвуковых самолетах бизнес- и первым классом. Соответственно, и пассажировместимость будущих СГС существенно меньше, чем у дозвуковых пассажирских магистральных самолетов", - добавили там.