Первый вылет сверхзвукового бизнес-джета "Стриж" запланирован на 2029 год

В НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" также рассказали, что разработку прототипа серийного сверхзвукового гражданского самолета стоит ожидать после 2035 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первый вылет сверхзвукового самолета "Стриж" запланирован на 2029 год, однако все зависит от финансирования. Об этом сообщили ТАСС в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского".

"В соответствии с планом работ, первый вылет ДКТ "Стриж" должен состояться через четыре года. Но стоит отметить, что все зависит от соответствующего финансирования", - говорится в сообщении.

Как рассказали в центре, в настоящее время работы по тематике сверхзвукового гражданского самолета выполняются ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" и организациями центра в рамках комплексного научно-технологического проекта "Сверхзвуковой самолет с низким уровнем экологического воздействия" по заключенным государственным контрактам с Минпромторгом РФ. В работах участвуют не только отраслевые институты, но и ПАО "ОАК" и АО "ОДК".

"Работа направлена на создание научно-технологического задела высокого уровня готовности технологий, включая создание и испытания близких к натурным объектам демонстраторов технологий, один из которых - это летный демонстратор комплекса технологий СГС "Стриж" (ДКТ "Стриж")", - уточнили там.

Что касается вопроса разработки прототипа серийного сверхзвукового гражданского самолета, "то речь идет о временном периоде после 2035 года, когда весь комплекс технологий, включая технологии силовой установки и комплекса бортового оборудования, будут доведены до УГТ (уровень технологической готовности - прим. ТАСС) 5-6". "Также ограничивающим фактором является отсутствие нормативных требований к допустимому для полетов над населенной сушей уровню звукового удара, которые будут сформированы только после проведения летных испытаний ДКТ "Стриж", - добавили в НИЦ.