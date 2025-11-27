hh.ru: в России зарплаты тренеров ИИ в максимуме превысили 300 тыс. рублей

Чаще всего таких специалистов нанимают в IT в системную интеграцию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Зарплаты, предлагаемые тренерам ИИ в России, по итогам октября 2025 года в максимуме превысили 300 тыс. рублей, медианная зарплата составила более 104 тыс., сообщили ТАСС в hh.ru. Такие специалисты оценивают и корректируют работу языковых моделей.

В числе вакансий ИИ-тренеров за неполный год был отмечен рекордный рост - их стало на 80% больше, чем в 2024 году. Чаще всего таких специалистов нанимают в IT в системную интеграцию (28%). Вакансий из финсектора - 18%. Суммарно 5% всех вакансий - в СМИ, маркетинг, рекламу, пиар, дизайн и продюсирование. Те же 5% занимают консалтинг, аутсорсинг и юридические услуги.

Медианная зарплата по итогам октября выросла за год на 12,5 тыс. рублей и теперь составляет, по данным hh.ru, 104 300 рублей. Максимальная предлагаемая зарплата - 300 400 рублей, но аналитики признают, что диапазон "достаточно широкий", он начинается от 53 600 рублей.