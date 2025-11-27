Rusprofile: в РФ число новых компаний по продаже автозапчастей снизилось на 12%

Спад рынка связан с усилением крупных игроков, низкой маржинальностью на маркетплейсах и дополнительными затратами из-за системы "Честный знак", говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество новых компаний, занятых оптовой и розничной продажей автозапчастей в РФ в период с января по середину ноября 2025 года, снизилось почти на 12% в годовом выражении - до 9,8 тыс. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с начала 2025 года в России зарегистрировали 9 811 компаний и ИП по продаже автозапчастей. Это более чем на 11,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (11 098 компаний и ИП)", - сказано в исследовании.

По словам директора по работе с ключевыми клиентами маркетплейса автотоваров "Автостэлс" Дмитрия Маркелова, слова которого приводит Rusprofile, спад рынка продаж автозапчастей связан с усилением крупных игроков, низкой маржинальностью на маркетплейсах и дополнительными затратами из-за системы "Честный знак".

"Доля европейских и американских брендов снизилась на 10-15%, в то время как поставки из Китая, Южной Кореи и с Ближнего Востока выросли более чем на 10%. Потребители стали чаще выбирать товары по цене, а не по бренду", - отметил он.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 1-2 года рынок окончательно перестроится на новые логистические цепочки. Так, укрепятся позиции российских производителей автозапчастей, а присутствие европейских и американских брендов сохранится, но на минимальном уровне и в основном через параллельный импорт.

Как отмечается в исследовании, всего в России сейчас насчитывается 99,7 тыс. действующих организаций по продаже автозапчастей, 1 858 фирм находятся в процессе ликвидации, 231 - в процессе банкротства, 60 - в процессе реорганизации.