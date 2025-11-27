В России средний чек на корм для домашних животных вырос на 10% в 2025 году

Сумма составила 886 рублей, говорится в исследовании программы лояльности "Сберспасибо", медиахолдинга Rambler&Co и аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средний чек на корма для домашних питомцев в 2025 году составил 886 руб., что на 10% выше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в совместном исследовании программы лояльности "Сберспасибо", медиахолдинга Rambler&Co и аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", с которым ознакомился ТАСС.

"По данным аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", с 1 января по 20 ноября 2025 года средний чек на корм для домашних животных составил 886 рублей - на 10% выше, чем годом ранее, при этом число покупок увеличилось на 5%. Преимущественно это корм для кошек и собак, рыб, птиц", - говорится в исследовании.

В то же время средний чек на игрушки увеличился на 9% год к году и достиг 549 руб., количество покупок также выросло на 9%. Аналитики отмечают, что рост среднего чека свидетельствует о смещении спроса в более дорогой сегмент.

По данным "Сберспасибо", дороже всего товары для домашних животных обходятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где средний чек превышает 1 000 рублей.

Также сообщается, что новым способом рационализировать расходы и оптимизировать вопросы ухода за питомцами постепенно становятся технологии искусственного интеллекта. По результатам опроса, 12% участников готовы доверить ИИ подбор товаров и сравнение цен, 11% - рекомендации по уходу и здоровью, 8% - анализ поведения, 6% - подбор кормов и лакомств, а 5% - помощь с дрессировкой, при этом 58% пока предпочитают справляться самостоятельно.

Об исследовании

Данные о покупках товаров для домашних животных предоставил аналитический центр "Чек индекс" компании "Платформа ОФД". Сравнение динамики расходов выполнено за период с 1 января по 20 ноября 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года. Аналитики "Сберспасибо" дополнительно проанализировали более 91 млн обезличенных операций в категории "Зоомагазины" среди 99 млн участников программы лояльности старше 14 лет по всей России за периоды 1 января - 20 ноября 2024 и 2025 годов.

Кроме того, с 14 по 20 января 2025 года медиахолдинг Rambler&Co на своих интернет-ресурсах провел онлайн-опрос о домашних животных, в котором приняли участие 83 тыс. респондентов.