Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,17%

К 07:10 мск показатель замедлил снижение и находился на отметке 2 664,32 пункта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,17% и находился на уровне 2 668,81 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 664,32 пункта (-0,15%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.