В Росэксимбанке рассказали, за счет чего могут расширить экспорт из РФ в Таиланд

Это возможно за счет поставок машинного оборудования, энергетических установок, медицинской техники, ИТ-решений и продуктов информационной безопасности, пояснил председатель правления банка Петр Засельский

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский экспорт в Таиланд может быть расширен за счет поставок машинного оборудования, энергетических установок, медицинской техники, ИТ-решений и продуктов информационной безопасности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский на полях проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Существенным фактором роста российского экспорта могут стать такие категории импортируемых Таиландом товаров, как машинотехническая продукция, наземный транспорт, плавсредства, энергетические установки, медицинская техника, ИТ-решения и продукты информационной безопасности. Отмечу и растущий интерес к товарам из сегмента Made in Russia - это экологичные продукты, косметика, товары для детей и дома", - сказал он.

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов ранее выступая на форуме отметил, что "экономический прогресс в тайско-российских отношениях налицо", так как по сравнению с показателями взаимного товарооборота в 2024 году, составившего $2 млрд, в этом году "он растет еще на 10%, экспорт российской продукции в Таиланд увеличился в полтора раза, а российские инвесторы вложили $6-7 млрд в тайскую экономику".

Российско-таиландский инвестиционный форум в среду начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.