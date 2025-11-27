РЭЦ активно содействует внедрению цифровых технологий в международные платежи

Российский экспортный центр также способствует развитию альтернативных платежных решений в странах Юго-Восточной Азии

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский экспортный центр (РЭЦ) активно содействует внедрению цифровых технологий в международные платежи, а также развитию альтернативных платежных решений в странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС на полях проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума Петр Засельский, председатель правления Росэксимбанка, который входит в группу РЭЦ.

"РЭЦ активно содействует внедрению цифровых технологий в международные платежи, а также развитию альтернативных платежных решений. В России, как и в Таиланде, есть ряд ограничений на использование цифровых валют как платежного средства, но потенциал данных технологий остается высоким, и они не перестают развиваться. В этой связи мы помогаем участникам внешнеэкономической деятельности использовать альтернативные платежные решения, в том числе цифровые валюты, во внешнеторговых сделках в полном соответствии с регулированием", - сказал он.

"Расчетные продукты сейчас в приоритете, но мы продолжаем заниматься традиционными сферами: кредитование, гарантийный бизнес, аккредитивы, факторинг. Все это в нашей линейке присутствует. Росэксимбанк разработал новые кредитные инструменты, которые как раз подходят для перспективных отраслей нашего экспорта: для машиностроения, металлургии, химической промышленности, агропромышленных комплексов, в общем-то, тех самых сегментов несырьевого, неэнергетического экспорта, которые очень важны для платежного баланса страны", - добавил Засельский.

Российско-таиландский инвестиционный форум в среду начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.