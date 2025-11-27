В ГД предложили внедрить автоматическую выплату компенсации при овербукинге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением внедрить автоматическую полную компенсацию авиабилета пассажиру, в случае отказа в перевозке из-за сверхбронирования. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки при сверхбронировании, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить "сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты". Авиакомпании нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс, пользуясь тем, что большинство граждан не готовы тратить время и ресурсы на получение средств, отметили парламентарии.

"Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. Размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что такая мера создаст для авиакомпаний "мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием", а для пассажиров станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба.