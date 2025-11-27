РАКИБ: доля газовой генерации в мировом майнинге в течение двух лет превысит 40%

Наблюдается рост цены сетевой электроэнергии, отметил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации Дмитрий Ступин

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Доля газовой генерации на мировом рынке майнига в ближайшие два года превысит 40%. Об этом на форуме "Цифровой алмаз" сообщил вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна по электрогенерации (РАКИБ) Дмитрий Ступин.

"Мы прогнозируем, что в среднем в мировом майнинге доля газовой генерации будет выше 40% в ближайшие два года", - сообщил Ступин добавив, что сейчас в мире наблюдается рост цены сетевой электроэнергии, что стимулирует майнеров переходить на газовую генерацию. По его словам, крупные международные публичные компании выходят на рынки Южной Америки, где работают именно на газовой генерации.

В этом году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров ИТ-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие более 2 тыс. делегатов из России и зарубежья.