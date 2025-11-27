Эксперт Огиенко: 70% крупнейших майнинговых компаний дают инфраструктуру для ИИ

Член экспертного совета рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию криптовалют сообщил, что такие фирмы сдают в аренду оборудование, либо оказывают облачные услуги

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 70% крупнейших публичных мировых майнинговых компаний мира начали предоставлять свою инфраструктуру для работы систем искусственного интеллекта. Об этом на форуме "Цифровой алмаз" сообщил генеральный директор компании "Виа нумери", член экспертного совета рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Олег Огиенко.

"Семь из десяти крупнейших публичных майнинговых компаний мира стали <…> предоставлять свою инфраструктуру для осуществления операций искусственного интеллекта. Фактически сейчас, когда в определенных периодах снижается доходность майнинга, майнинговые компании понимают, что есть смысл использовать бум искусственного интеллекта, и они достаточно успешно уже это делают", - сообщил эксперт.

По его словам, майниговые компании сдают в аренду оборудование для технологических компаний, либо оказывают облачные услуги. По данным Огиенко, порядка 1,5 ГВт потребляемой мощности, действующей и планируемой на ближайшие два года, выделены под операции с искусственным интеллектом.

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В 2025 году ожидается участие более 2 тыс. делегатов из России и зарубежья.