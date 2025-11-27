Разработчик "Базис" объявил о намерении провести IPO на Мосбирже

Инвесторам могут предложить акции миноритарных акционеров - российских технологических холдингов с фокусом на IT

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой "Базис" намерен провести IPO на Мосбирже, следует из его сообщения.

Инвесторам могут предложить акции миноритарных акционеров - российских технологических холдингов с фокусом на IT, и эти акционеры, как предполагается, продолжат быть в акционерном капитале "Базиса".

"Дочка" "Ростелекома" "РТК-ЦОД", которой принадлежит "Базис", сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале. Компания также продолжит участвовать в развитии этого бизнеса.