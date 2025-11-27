Польша планирует увеличить выпуск снарядов калибра 155-мм в 30 раз

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что правительство выделило на строительство трех заводов по выпуску боеприпасов около $750 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155-мм в 30 раз. Об этом заявил вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на форуме по вопросам местного самоуправления в Закопане.

"Возможности по производству боеприпасов [калибра] 155-мм должны увеличиться в 30 раз благодаря закону о заводах [по выпуску] боеприпасов", - цитирует министра радиостанция RMF24.

Косиняк-Камыш добавил, что на строительство трех таких заводов правительством было выделено 3 млрд злотых (около $750 млн) и что введение этих мощностей в строй обеспечит Польше независимость в вопросе производства снарядов этого калибра.

Министр также напомнил, что за последние два года компания MESKO, входящая в оборонный концерн PGZ, увеличила выпуск снарядов малых калибров с 50 до 250 млн штук в год.