"Алмаз-Антей" представит в Каире ЗРС большой дальности "Антей-4000"

Зенитная ракетная система предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации

Редакция сайта ТАСС

ЗРС "Антей-4000" © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной оборонной выставке EDEX 2025 в столице Арабской Республики Египет зенитную ракетную систему (ЗРС) большой дальности "Антей-4000", предназначенную для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В Каире концерн представит модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы большой дальности "Антей-4000", которая предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения. В частности, ЗРС "Антей-4000" служит для поражения самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе, выполненных по технологии "Стелс"), радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных комплексов и барражирующих постановщиков помех, а также оперативно-тактических, тактических, аэробаллистических, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности. Данная ЗРС позволяет обеспечить надежную защиту административных, промышленных и военных объектов, группировок войск", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что на стенде концерна можно будет также увидеть модели зенитного ракетного комплекса средней дальности "Викинг", который предназначен для обороны войск и объектов, в том числе в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

На EDEX 2025 концерн продемонстрирует также модели боевых машин ЗРК малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К" и автономных боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ", размещенных на автомобильном шасси, полуприцепе и палубе корабля. Кроме того, будет представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)" на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386, которая предназначена для непосредственного прикрытия подразделений во всех видах боя, в том числе на марше.

В ходе выставки "Алмаз-Антей" также продемонстрирует модель передвижного комплекта ремонтно-диагностического оборудования "Редиком", который предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту вооружения и военной техники ПВО в местах их дислокации.

На экспозиции концерна можно будет ознакомиться со средствами контроля воздушного пространства, которые в числе прочего применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных СВН при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.