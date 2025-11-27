Цивилев: РФ заинтересована в наращивании торговли с Пакистаном

Речь идет о расширении экспорта пшеницы, удобрений и нефти

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия интересуется расширением торговли с Пакистаном, в том числе увеличением экспорта пшеницы, удобрений и нефти. Об этом в интервью пакистанской газете The News International сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Россия заинтересована в наращивании поставок российской пшеницы, удобрений и нефти", - сказал он.

По его словам, важной статьей российско-пакистанского торгового сотрудничества традиционно является сельхозпродукция, на которую приходится порядка 65% объема российского экспорта в Пакистан. Кроме того, в текущем году заметно вырос российский экспорт черных металлов и фармацевтической продукции.

В свою очередь из Пакистана Россия импортирует текстиль, который занимает порядка 60% пакистанских поставок, изделия из кожи и продовольственные товары, добавил он.