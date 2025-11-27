Россия изучает реализацию новых нефтегазовых проектов в Пакистане

Российские нефтегазовые компании сохраняют высокую заинтересованность в развитии бизнеса в этой стране, отметил министр энергетики Сергей Цивилев

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании изучают возможность реализации новых совместных нефтегазовых проектов на территории Пакистана. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Сегодня сторонами ведется совместная работа по оценке перспективных проектов на предмет их совместной реализации", - сказал он, отвечая на вопрос, какие проекты в нефтегазовой отрасли рассматриваются.

"Российские нефтегазовые компании сохраняют высокую заинтересованность в развитии бизнеса в Пакистане. Мы продолжаем сотрудничество в сфере разведки и разработки месторождений углеводородов", - добавил он.