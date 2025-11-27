Россия и Пакистан продолжают переговоры о поставках СПГ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что конкретные объемы определятся по достижении сторонами договоренностей

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан продолжают вести переговоры о поставках российского сжиженного природного газа (СПГ), диалог ведется между коммерческими структурами. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Да, вопрос поставок российского СПГ изучается сторонами. Это вопрос коммерческих переговоров, и конкретные объемы и условия сделки определятся по достижении сторонами договоренностей", - сказал он.

Цивилев также напомнил, что Россия ставит перед собой задачу нарастить производство СПГ до 100 млн тонн в год к 2030 году.

"Мы рассчитываем увеличить долю российского СПГ в мире до 20%", - добавил он.