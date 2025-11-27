Россия рассчитывает на локализацию выпуска российских инсулинов в Пакистане

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев добавил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет значительный потенциал

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорый запуск проектов по локализации производства российских инсулинов в Пакистане, а также по модернизации металлургического завода в Карачи. Об этом в интервью пакистанской газете The News International сказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

"Активно развивается промышленная кооперация, идут переговоры по проектам модернизации металлургического завода в Карачи и локализации производства российских инсулинов на территории Пакистана. Надеемся, что уже в скором времени стороны приступят к практической реализации", - сказал он.

По его словам, с момента создания в 2000 году, межправкомиссия стала эффективным инструментом межгосударственного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов.

Цивилев добавил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Пакистана имеет значительный потенциал, который предстоит еще реализовать.